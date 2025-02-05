В Госдуме предложили повысить зарплаты работникам скорой помощи

В Госдуме предлагают повысить зарплаты работникам скорой помощи. Такое письмо в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина направил лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов, с которым ознакомились «Известия» 6 февраля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии