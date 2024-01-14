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При пожаре в доме на Замочной улице в Туле пострадал один человек

При пожаре в доме на Замочной улице в Туле пострадал один человек

Вечером 13 января в доме на улице Замочная в Туле произошел пожар. На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета СПСЧ, по одному пожарному расчету ПСЧ-1, ПСЧ-2, ПСЧ-6, ПСЧ-11, ПСЧ-3, автолестница и коленчатый автоподъемник для работы на верхних этажах здания.

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