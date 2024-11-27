«Игора Драйв»: успех вопреки обстоятельствам

Как для «Игора Драйв» прошел 2024 год?В 2024 году на автодроме «Игора Драйв» состоялось более 150 мероприятий самого разного уровня и статуса – от частных корпоративных и региональных до этапов чемпионата и Кубка России по авто- и мотогонкам.