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«Игора Драйв»: успех вопреки обстоятельствам

«Игора Драйв»: успех вопреки обстоятельствам

Как для «Игора Драйв» прошел 2024 год?В 2024 году на автодроме «Игора Драйв» состоялось более 150 мероприятий самого разного уровня и статуса – от частных корпоративных и региональных до этапов чемпионата и Кубка России по авто- и мотогонкам.

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