Диетолог Соломатина: свежевыжатый сок не стоит пить на голодный желудок

Свежевыжатые соки содержат фруктозу и сахарозу, их не рекомендуется пить на голодный желудок. Лучше всего употреблять их через полтора часа после приема пищи, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в эфире «Радио 1».
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