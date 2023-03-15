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Объем рынка ЦФА в России достиг 2 млрд рублей

Объем рынка ЦФА в России достиг 2 млрд рублей

Объем выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) в России достиг 2 млрд рублей. Об этом со ссылкой на гендиректора компании «Атомайз» Екатерину Фроловичеву сообщил телеканал «360».

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