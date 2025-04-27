Пока курортные зоны Анапы и Сочи заполняются туристами, на Черноморском побережье ещё остались места, где можно услышать шум…Сообщение Побег от суеты: 5 секретных пляжей Черного моря для уединённого отдыха появились сначала на Ежедневные новости.
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