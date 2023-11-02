Ведущая Fox News заявила, что команда Байдена хочет отсрочить поражение Киева

Попытки президента США Джо Байдена и его команды объединить пакеты помощи Украине и Израилю для голосования в американском Конгрессе — это «циничная политическая уловка», которая должна отсрочить поражение Киева.
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