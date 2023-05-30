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«Путин ответит жестко»: Немцы запаниковали после атаки украинских БПЛА на Москву

«Путин ответит жестко»: Немцы запаниковали после атаки украинских БПЛА на Москву

Аудитория немецкого издания «Die Welt» запаниковала после глупой атаки украинских БПЛА на жилые кварталы Москвы.

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