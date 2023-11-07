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Газета.ру

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В Раде усомнились в легитимности президента, избранного во время конфликта

В Раде усомнились в легитимности президента, избранного во время конфликта

Проведение выборов президента Украины в 2024 году осложняется несколькими проблемами, считает депутат Верховной рады, представитель украинского лидера в Конституционном суде Федор Вениславский, передает "Страна.

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