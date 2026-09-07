В России готовят единую систему оплаты труда медработников

Оклад должен составить не менее 50% зарплаты К концу 2026 года в России планируют разработать единую систему оплаты труда медработников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Алтайском крае ...
- T Роскачество объяс...
- Пособие на погреб...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым