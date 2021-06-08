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  • Владимир
    Требовать можно от России что угодно, но вот получить можно только шиш с маслом...Захарова прокомме...
  • александр С
    А х..ца они соснуть не желают,самозабвенно и ответственно))))Захарова прокомме...
  • Александр К
    Надо это было раньше делать. Не желающим прививаться надо приходить в больницы и записываться на отказ, что бы потом ...У вас больше нет ...

Игрушка ленивых инфантилов, или В чем состоит феномен электросамоката

Игрушка ленивых инфантилов, или В чем состоит феномен электросамоката

Этого джинна уже не загнать обратно в бутылку. Еще пару лет назад, пораженный количеством рассекающих по центру столицы людей на самодвижущихся самокатах, я задался вопросом: черт, откуда их столько?! И еще более интересный вопрос — а почему в моем детстве их не было? Загадка! И досада: я представил себя лет в восемь-десять — это ж какой был бы восторг! Встаешь на эту маленькую штуковину, а она сама едет! Шикарно! Так-то, я помню, мы в детстве самокаты не жаловали — считалось, что это «уж совсем для малышни».

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