Игрушка ленивых инфантилов, или В чем состоит феномен электросамоката

Этого джинна уже не загнать обратно в бутылку. Еще пару лет назад, пораженный количеством рассекающих по центру столицы людей на самодвижущихся самокатах, я задался вопросом: черт, откуда их столько?! И еще более интересный вопрос — а почему в моем детстве их не было? Загадка! И досада: я представил себя лет в восемь-десять — это ж какой был бы восторг! Встаешь на эту маленькую штуковину, а она сама едет! Шикарно! Так-то, я помню, мы в детстве самокаты не жаловали — считалось, что это «уж совсем для малышни».