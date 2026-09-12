«Аллуся, ну как тебе Стамбул?»: кадры с уставшей Пугачевой и тонометром вызвали споры в Сети

Очередная поездка 77-летней Аллы Пугачевой снова наделала шума в Сети. Максим Галкин* выложил видео из стамбульского отеля с видом на Босфор, но подписчиков зацепил вовсе не пейзаж.
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