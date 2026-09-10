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ММК представит на Международной фестивале молодежи высокотехнологичный инновационный прокат

Магнитогорский металлургический комбинат представил свою высокотехнологичную продукцию на Международном фестивале молодежи, который пройдет в Екатеринбурге 11-17 сентября.

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