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Спец по АПЛ Елагин дал прогноз с коэффициентом 4.10 на «Брайтон» — «Арсенал»: «У хозяев очень мощная атака»

Спец по АПЛ Елагин дал прогноз с коэффициентом 4.10 на «Брайтон» — «Арсенал»: «У хозяев очень мощная атака»

Известный комментатор, специалист по Англии Александр Елагин сделал прогноз на матч пятого тура АПЛ «Брайтон» — «Арсенал».

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