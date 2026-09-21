Пора: инвестируйте в гречку, тушенку и макароны

Цены на зерно взлетели до самого высокого уровня за 14 лет — только лишь в августе они прибавили рекордные 13%.
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