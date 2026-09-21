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Мировое обозрение

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Гознак планирует увеличить выпуск пятиграммовых золотых слитков

Гознак планирует увеличить выпуск пятиграммовых золотых слитков

Гознак намерен нарастить выпуск золотых слитков весом пять граммов. Причина прозаична и одновременно показательна: новые партии уходят с прилавка за два-три дня.

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