Российские и китайские военные корабли отработали отражение массированной атаки беспилотников в Желтом море

В рамках совместных учений «Морское взаимодействие — 2026» отряд кораблей Военно-морского флота России и ВМС Китая провел тренировку по отражению массированной условной атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии