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FiNE NEWS

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Российские и китайские военные корабли отработали отражение массированной атаки беспилотников в Желтом море

В рамках совместных учений «Морское взаимодействие — 2026» отряд кораблей Военно-морского флота России и ВМС Китая провел тренировку по отражению массированной условной атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров.

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