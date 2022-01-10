Порция позитива в подборке прикольных картинок и фоток

Позитив в картинках и не только

В этом выпуске: татуировка-карусель; цветы в виде лиц; поклонники Властелина Колец учудили; рыбы и хлеб; что нужно мужикам для счастья; комфортный мотоцикл с коляской; приколы про старость; в здоровом теле - здоровый нож и другие веселости ;) .