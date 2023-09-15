Такого Запад ему не простит: Угрозы Зе поднять "спящую" армию внутри Европы будут стоить экс-комику жизни. Не успеет удрать

ИМ Ильдус Мамлеев То что разрешено Зе-комику, противопоказано Зе-президенту, "за базаром надо следить", наворовал 1,5 миллиарда, но воспользоваться ими вряд ли сможет, убежать и сховатся, ему не дадут, скорее всего своя же охрана его и удавить, сделав из него "жертвенную овечку". Как то вот так.

Надежда Пока зенарик выполняет все приказы заокеанского хозяина ему ничего не грозит. Но только посмеет хоть на йоту отойти от сценария, тут же грохнут, чтобы обвинить в этом... "руку Кремля", без которой по их заявлениям не обходится сегодня НИЧЕГО!)😏