Широко разрекламированнsый "наступ" по факту провалился. И об этом заявил не только Путин, но также признали и на Западе.
Такого Запад ему не простит: Угрозы Зе поднять "спящую" армию внутри Европы будут стоить экс-комику жизни. Не успеет удрать
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
То что разрешено Зе-комику, противопоказано Зе-президенту, "за базаром надо следить", наворовал 1,5 миллиарда, но воспользоваться ими вряд ли сможет, убежать и сховатся, ему не дадут, скорее всего своя же охрана его и удавить, сделав из него "жертвенную овечку". Как то вот так.
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21 час.
Надежда
Пока зенарик выполняет все приказы заокеанского хозяина ему ничего не грозит. Но только посмеет хоть на йоту отойти от сценария, тут же грохнут, чтобы обвинить в этом... "руку Кремля", без которой по их заявлениям не обходится сегодня НИЧЕГО!)😏
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21 час.
ГМ
Георгий Михалев
Гнида ведет себя так, как приказывают из ФША. По собственной инициативе, он нихрена не делает, максимум, может нюхает добровольно.
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11 час.
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