Ударами ВС РФ поражено промпредприятие в Кривом Роге, взрывы прогремели в Полтавской области, Купянске и Константиновке

Сегодня ночью и утром Вооруженные силы России вновь нанесли массированные удары высокоточным оружием по военным и связанным с военкой целям на Украине и оккупированных ВСУ территориях западных регионов РФ.
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