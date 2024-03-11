В ХМАО находят все меньше нефти Центр исследования недропользования выяснил, что в ХМАО с каждым годом открывают все меньше новых нефтегазовых месторождений.
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В ХМАО находят все меньше нефти Центр исследования недропользования выяснил, что в ХМАО с каждым годом открывают все меньше новых нефтегазовых месторождений.
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