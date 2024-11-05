Последние дни оккупантам есть, что покричать «за Одессу». Прилеты по кладбищу, детскому санаторию, пожарной части — повод в очередной раз заявить о «зверствах России».
«Одесса — дом для украинцев»: Сезонное обострение у нацистов
Комментарии
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Lana_Borei Иванова
По моему тараканы не кусаются, а вот клопы Мусиенки вонючие и кусучие. Она себя имела ввиду?
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23 час.
Людмила Петрухина
2 - го мая 2014 года умерла Одесса- мама, родилась одесса- @лядь.
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19 час.
Сергей Федотов
Одесса - русский город. Очень будет неправильно, если СВО закончится без взятия Одессы. "Это как предложат водки, отхлебнёшь, а это сок."(с)
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17 час.
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