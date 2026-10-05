Благородная миссия: Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

Призвание, требующее мудрости, терпения, постоянного внимания к детям и воспитанникам. Президент России Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником, подчеркнув, что быть педагогом — это благородная и ответственная миссия.
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