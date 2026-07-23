Убыточность ОСАГО вплотную подошла к критической отметке

По итогам первого полугодия 2026 года средний уровень выплат по ОСАГО с учетом расходов на ведение дел достиг 96,9% – страховщики направляют на выплаты почти все собранные премии, Опасный тренд сформировался еще в 2025 году и продолжает нарастать, рассказал газете «Ведомости» президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.