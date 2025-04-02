Как Красная Армия освобождала Австрию

Расчет советской 122-мм гаубицы М-30 ведет огонь по немецким позициям на подступах к Вене. Апрель 1945 Общая ситуация Отразив немецкое контрнаступление в районе озера Балатон (Поражение 6-й танковой армии СС у озера Балатон), 3-й и 2-й Украинские фронты под командованием Толбухина и Малиновского перешли в наступление с целью освобождения западной части Венгрии и Восточной Австрии.