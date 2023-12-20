Приморские пловцы выиграли "Кубок СНГ" по зимнему плаванию

17 декабря в Минске прошли международные соревнования по зимнему плаванию на "Кубок СНГ". Сборная команда Приморского края "Косатка ДВ — Порт Вера" на этом турнире завоевала 55 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых медалей, сообщает ИА PrimaMedia.