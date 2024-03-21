Страны запада ждет тотальный бэби-крах – рождаемость может упасть на 97 процентов

Ужасающая угроза «недостаточной численности населения» нависла над странами запада. Выясняется, что 75% стран столкнутся с детским кризисом к 2050 году, а многие станут зависимыми от мигрантов настолько, что это вызовет «ошеломляющие социальные перемены», пишет Daily Mail.