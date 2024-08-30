FT: Зеленский попал под шквал критики после прорыва линии фронта силами ВС РФ: новости СВО на утро 31 августа

На этом фоне стало известно о том, что ВСУ начали мародерствовать в Харьковской области. FT: Зеленский попал под шквал критики после прорыва линии фронта силами ВС РФ В адрес украинского президента Владимира Зеленского обрушился бурный поток критики со стороны военных и аналитиков.