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FT: Зеленский попал под шквал критики после прорыва линии фронта силами ВС РФ: новости СВО на утро 31 августа

FT: Зеленский попал под шквал критики после прорыва линии фронта силами ВС РФ: новости СВО на утро 31 августа

На этом фоне стало известно о том, что ВСУ начали мародерствовать в Харьковской области. FT: Зеленский попал под шквал критики после прорыва линии фронта силами ВС РФ В адрес украинского президента Владимира Зеленского обрушился бурный поток критики со стороны военных и аналитиков.

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