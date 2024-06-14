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Три человека с признаками отравления антифризом попали в больницу в Бурятии

Три человека с признаками отравления антифризом попали в больницу в Бурятии

В Бурятии в больницу с признаками отравления антифризом поступили трое человек. Об этом в четверг, 13 июня, сообщили в пресс-службе Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Агапова.

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