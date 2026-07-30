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Царьград

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Обломки НЛО под угрозой: крупный пожар бушует рядом с секретной «Зоной 51»

Обломки НЛО под угрозой: крупный пожар бушует рядом с секретной «Зоной 51»

Пламя вспыхнуло неподалеку от засекреченной авиабазы в Неваде и охватило 54 квадратных километра.В штате Невада на землях, принадлежащих Испытательному и тренировочному полигону военно-воздушных сил США, вспыхнул природный пожар.

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