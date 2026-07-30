Обломки НЛО под угрозой: крупный пожар бушует рядом с секретной «Зоной 51»

Пламя вспыхнуло неподалеку от засекреченной авиабазы в Неваде и охватило 54 квадратных километра.В штате Невада на землях, принадлежащих Испытательному и тренировочному полигону военно-воздушных сил США, вспыхнул природный пожар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии