К 2027 году доля Китая в сегменте производства чипов по зрелым техпроцессам вы...

К 2027 году доля Китая в сегменте производства чипов по зрелым техпроцессам вырастет до 39 %На прошлой неделе стало известно о намерениях американских властей провести анализ цепочек поставок на момент выявления зависимости национальной электронной промышленности от импортируемых из Китая чипов, выпущенных по зрелым техпроцессам.