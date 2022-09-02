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Мэр Снигиревки рассказал о переполненных моргах в Николаеве после провала наступления ВСУ

Мэр Снигиревки рассказал о переполненных моргах в Николаеве после провала наступления ВСУ

СНИГИРЕВКА (Николаевская область), 2 сен — РИА Новости. Городские морги в Николаеве забиты после провалившейся попытки контрнаступления украинских войск, сообщил РИА Новости глава администрации подконтрольного России города Снигиревка Юрий Барбашов.

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