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Новые успехи и новые войска. Главные события СВО за неделю

Новые успехи и новые войска. Главные события СВО за неделю

На Харьковском направлении подразделения группировки войск "Север" освободили населённый пункт городского типа Белый Колодезь, бои за который продолжались много месяцев.

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