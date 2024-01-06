Пушков назвал Хейли главной надеждой Демпартии, если Байден проиграет на выборах

Представитель Совета Федерации Алексей Пушков назвал Никки Хейли главной надеждой Демократической партии, если действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден проиграет по итогам предстоящих выборов главы государства.
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