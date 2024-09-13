Politico, США. Уголок Дуровых. Чем известен мамкин кошатник, живущий в тени красавца-брата

Стандарт шифрования для Telegram разработал старший брат Павла Дурова Николай, пишет Politico. Его также разыскивает французская полиция.
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