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Politico, США. Уголок Дуровых. Чем известен мамкин кошатник, живущий в тени красавца-брата

Politico, США. Уголок Дуровых. Чем известен мамкин кошатник, живущий в тени красавца-брата

Стандарт шифрования для Telegram разработал старший брат Павла Дурова Николай, пишет Politico. Его также разыскивает французская полиция.

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