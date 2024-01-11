Новый шаг к конфискации российских резервов, поддержка для рубля и засекреченные выплаты семьям погибших на войне

США в ближайшее время должны стать первой большой юрисдикцией, в которой появится механизм конфискации российских активов в пользу Украины, — Белый дом поддержал создающий такой механизм законопроект, внесенный в Конгресс обеими партиями.
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