Опасно для жизни. Почему приморцы боятся купаться в реке Уссури?

Наконец на улице установились жаркие деньки. Вот только жителей некоторых сел Приморья они совсем не радуют, поскольку охладиться в реке Уссури с некоторых пор стало небезопасно, сообщает корреспондент PRIMPRESS.
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