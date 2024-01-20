РИАМО - 20 янв. Москва одержит победу в украинском конфликте в течение нескольких недель, если американский Конгресс не одобрит выделение финансовой помощи киевскому режиму, передает «Комсомольская правда».
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