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NBC: Россия через несколько недель победит Украину, если США откажут ей в помощи

NBC: Россия через несколько недель победит Украину, если США откажут ей в помощи

РИАМО - 20 янв. Москва одержит победу в украинском конфликте в течение нескольких недель, если американский Конгресс не одобрит выделение финансовой помощи киевскому режиму, передает «Комсомольская правда».

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