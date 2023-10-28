«Раздевали, издевались»: пленный ВСУ рассказал про отношение командиров к солдатам

Гарибян Сусанна

Давно известно, что их превратили в скотов и гонят на убой. И не жалко, если они сами этого не понимают, а ещё хуже, если терпят такое унижение и уничтожение своего народа. У быка есть рога и он ими пользуется, когда возникает опасность, а эти идут на заклание как бараны. Да лучше погибнуть оказывая сопротивление таким командирам, чем позволить, чтобы тебя насиловали, избивали, унижали и понимать, что это ждёт и твоих близких. Нет у хохлов ни совести, ни чести, ни разума, оттого и гонят их как скот на бойню.