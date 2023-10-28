Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Раздевали, издевались»: пленный ВСУ рассказал про отношение командиров к солдатам

«Раздевали, издевались»: пленный ВСУ рассказал про отношение командиров к солдатам

Пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Гирич рассказал про ужасающее отношение командиров к личному составу.

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Комментарии
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Надежда
Ну, так главнюк из квартала95 в курсе, что именно может &quot;поднять&quot; патриотизм(пофигизм)) и пойти на убой без раздумий...
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3 д.
Гарибян Сусанна
Давно известно, что их превратили в скотов и гонят на убой.  И не жалко, если они сами этого не понимают, а ещё хуже, если терпят такое унижение и уничтожение своего народа.  У быка есть рога и он ими пользуется, когда возникает опасность, а эти идут на заклание как бараны. Да лучше погибнуть оказывая сопротивление таким командирам, чем позволить, чтобы тебя насиловали, избивали, унижали и понимать, что это ждёт и твоих близких.  Нет у хохлов ни совести, ни чести, ни разума, оттого и гонят их как скот на бойню.
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3 д.

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