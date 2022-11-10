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Бобровский остался в запасе после 4 поражений в 5 последних играх. Найт сделал 1-й шатаут в сезоне

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский остался в запасе на матч чемпионата НХЛ с «Каролиной» (3:0). Россиянин не принял участия в игре после 4 поражений в 5 предыдущих встречах.

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