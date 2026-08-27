Трамп ввёл режим ЧП и собрался импортозамещать оборудование в сфере энергетики Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в энер.
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Трамп ввёл режим ЧП и собрался импортозамещать оборудование в сфере энергетики Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в энер.
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