Позитив для оптимистовВоенное делоЧто женщины-снайперы делают лучше своих коллег-мужчин Что женщины-снайперы делают лучше своих коллег-мужчин Женщина-снайпер далеко не редкое явление для армии.Вернуться к статье9НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергейЕсть одно, чего не может мужчина, это рожать детей. А во всём остальном, женщина уступает мужчине. Об этом умная женщина, даже спорить не будет.Natalyконечно уступает особенно в пьянстве наркомании уголвщине и звериной жестокости( серийных маньяков убийц среди женщин нет это чисто мужская патология психики) Олигофрения, или умственная отсталость – форма психического дизонтогенеза, характеризующаяся преимущественной недостаточностью интеллектуальной сферы. Может быть врожденной или возникать в ранний постнатальный период. Является достаточно распространенной патологией. Согласно статистическим данным, в развитых странах олигофренией страдает около 1% населения, при этом у 85% пациентов наблюдается легкая степень умственной отсталости, у 10% - умеренная, у 4% - тяжелая и у 1% - очень тяжелая. Некоторые специалисты считают, что олигофрения имеется примерно у 3% населения, но часть больных не попадают в поле зрения врачей из-за слабой выраженности патологии, удовлетворительной адаптации в обществе и разнородности подходов к диагностике. У мальчиков олигофрения развивается в 1,5-2 раза чаще, чем у девочек.значит дебилов идиотов среди мужчин в два раза больше чем среди женщин))))Майя MajaЭто уже точно установленные факты науки и медицины))))NatalyВсем известно, что мужчины-с Марса, а женщины - с Венеры. Вот почему мы склонны делать одни и те же вещи совершенно по-разному. И есть некоторые вещи, которые женщины делают намного лучше, чем мужчины! 1. Женщины лучше учатся Согласно исследованию, проведенному в Университете Джорджии, женщины являются более способными учениками, чем мужчины. Это связано прежде всего с тем, что девушкам легче расширять границы своего мышления, а их ум более податлив и открыт к неизвестному. Кроме того, женщины более внимательны и организованы к своим обязанностям. Женщины на 34% чаще заканчивают учебу в Институте, чем мужчины, которые бросают учебу в последний год в университете. 2. Женщины умнее Согласно тестам коэффициента интеллекта (IQ), проведенным исследовательскими институтами в Австралии, Великобритании, США и Западной Европе, средний интеллект женщин намного выше, чем у мужчин. Если вы не верите этому факту, проведите эксперимент и выясните уровень IQ в своем офисе. 3. Женщины более аккуратны Исследование, проведенное в Университете Сан-Диего в нескольких тысячах офисов по всему миру, показало, что на мужском рабочем месте бактерий на 10% - 20% больше, чем у женщины. Психологи объясняют это тем, что мужчины боятся показаться окружающим слишком эмоциональными, поэтому уделяют немного внимания чистоте своего рабочего места. 4. Женщины лучше на собеседованиях Последнее исследование, проведенное Институтом Восточного Онтарио, показало, что женщинам гораздо легче справляться с собеседованиями. Как правило, женщины тщательно готовятся к собеседованию и стараются предугадать возможные вопросы и ситуации, в отличие от мужчин, которых часто сбивают с толку на собеседовании. 5. Женщины становятся красивее с каждым поколением Недавние исследования немецких исследователей показали, что в процессе эволюции женщины становятся красивее, в то время как мужчины, в целом, остаются прежними. Исследователи изучили внешний вид трех тысяч человек, представляющих четыре поколения, и обнаружили, что с каждым новым поколением девушки были здоровее и привлекательнее. Что касается мальчиков, то этой тенденции не наблюдалось. 6. Женщины чаще выживают во время автомобильных аварий Это неприятная вещь, но это правда: мужчины на 77% чаще погибают в автокатастрофе, чем женщины. К такому выводу пришли европейские ученые, изучавшие дорожно-транспортные происшествия в Евросоюзе. Причина такого результата во многом обусловлена тем, что женщины в 10 раз чаще одевают ремень безопасности, управляя автомобилем. 7. Женщины едят здоровую пищу Это логично. Женщины заботятся о своей физической форме и знают, что жареные продукты и полуфабрикаты являются их злейшими врагами. Так что они едят больше фруктов и овощей. Но многие мужчины, кажется, не замечают их большой живот и двойной подбородок. К тому же готовить умеют немногие мужчины, они в основном едят фаст-фуд, что для них настоящее спасение. Это подтверждается исследованиями, проведенными в Университете Миннесоты, который изучил ежедневное питание 14 000 мужчин и женщин в развитых странах. 8. Женщины обладают более сильным иммунитетом Не секрет, что женщины справляются с простудой и другими физическими заболеваниями гораздо легче. Их секретное оружие - гормон эстроген. Именно этот гормон разрушает фермент, препятствующий защите организма от бактерий.СергейСколько младенцев бабы рожая утопили в унитазе ? А сколько выбросили в мусорный бак ? После сделанных абортов, бабам стоит заткнуться и рот не открывать о звериной жестокости и серийных маньяках убийцах.Natalyаборт не убийство , а эмбирион не человек))))а то что от такого генетического мусора. как самец примата бесхвостого- тупой жадной безмозглой агрессивной твари рожать это преступление перед человечеством, так в том сами мужчины и виноваты. Это от вас не желают иметь потомства и вас не допускают к телу женщины. Господа, бледная немочь и хилятики убогие, тупорожие дармоеды, отбраковка в популяции испорченных обезьян)))))СергейЭто детоубийцы себя так успокаивают, что аборт не убийство.NatalyКак часто вы слышали от русских мужчин такие фразы - "Сама родила сама и воспитывай", "Я отец, а существует только материнский инстинкт", "Могли бы есть и поменьше", "И вообще зачем тебе помада, ты и так красивая", "А сыну ходить на платный кружок то же нечего, пусть дома сидит..." Как ни прискорбно, но мне приходилось такое слышать из уст с виду порядочных русских мужчин. И это, к сожалению, не единичный случай, а суровая русская реальность. Об этом не принято говорить. Даже внутри семьи мамы это умалчивают, сводят в шутку и терпят.А потом дочки вырастают и думают - Да ну их этих русских мужиков, ни денег от них, ни уважения. И выходят замуж. Замуж за иностранца. И не всегда это американец. Сойдет даже турок, египтянин или даже россиянин, но другой национальности. Какой же он русский муж и отец. Давайте нарисуем образ: Мужчина в семье главный, жена должна подстраиваться. Все домашние дела исключительно женские. Не гоже мужчине пачкаться о тряпку или чего доброго мыть посуду. Воспитание детей - удел женский. Мужчина же работает, а дома ему положено лежать на диване. Деньги, какие деньги? На пиво с друзьями есть, а на развивающую игрушку - нет, сами из бумаги склеите. Или так - "Мы не можем себе позволить посудомоечную машину, помоешь руками, то же мне принцесса нашлась!" Сколько смог столько и заработал. Не нравиться, ищи другого. Уважение к жене. Вы о чем. Когда мужа не беспокоят, все хорошо. А вдруг у нее есть другое мнение или носки не там лежат или тарелка в раковине не мытая, то можно и крепким словцом получить. Это же жена... Она должна понимать и терпеть. Только ничего она не должна. Семья для любви, и чтобы исключительно было лучше каждому вместе, чем по отдельности. И что получается?! Перед нами муж мечта - циник скупердяй и нищеброд, при этом все еще и самовлюбленный нарцисс. И это еще не худший вариант. Худший - когда плюсом бухает или гуляет или бьет((( И бесполезно пенять, что русские вымирают как нация. Что русские женщины не хотят рожать или предпочитают выйти замуж за иностранцев. Я все больше вижу молодых девочек, гуляющих под ручку даже с бедными студентами афроамериканцами. Каждая вторая мечтает о красивой сказке заграницей. И если уж идут девчонки на сайты знакомств, так очень часто на международные. А знаете почему? Потому что другие русских женщин ценят и уважают. Хвалят, понимают и выполняют обещания.Natalyлучше бы сказал, почему эти дуры всё еще рожают? Да и вообще на каком основании они плодят уродов от генетического мусора при яйцах - мужика россиянина.Несмотря на национальные программы, направленные на повышение демографии, россияне не хотят заводить детей.Одной из главных причин сокращения рождаемости называют чайлдфри-идеологию. Социологи бьют тревогу: только в столице 17% опрошенных не хотят продолжать род. По их мнению, всему виной — эгоизм: желание путешествовать, делать карьеру или просто жить в свое удовольствие. Но так ли это на самом деле, и почему женщины, а именно мы принимаем окончательное решение заводить потомство или нет, — боятся брать на себя такую ответственность? Отсутствие детей — эгоизм или безысходность? Прежде чем кидать камни в бездетных, подумайте, чем они руководствуются отказываясь от материнства. Большинство молодых женщин репродуктивного возраста, чье детство пришлось на 90-е, имеют травмирующий опыт — тотальная нищета и отсутствие стабильности. Тяжелое детство на подсознательном уровне вызывает страх и тревогу — чувства, которые желанию размножаться явно не способствуют. Женщины делают упор на карьере не потому, что хотят соревноваться с мужчинами, пестовать свое эго, иметь возможность тратить заработанное на предметы роскоши. Активная трудовая деятельность помогает выжить, заполнить пустоту, дать возможность обзавестись материальной базой, которая бы позволила прокормить будущих детей. Большинство озадачено вопросом, почему женщины не хотят заводить потомство, но, на мой взгляд, важно понять, почему они рожают. Происходит это по двум причинам: безграмотность или наличие надежного мужчины рядом. В первом случае происходит банальный залет. Чаще всего это неблагополучные регионы, где недальновидные особи женского пола не отличаются избирательностью в выборе половых партнеров, игнорируют средства контрацепции. То есть — рожают по глупости. Во втором случае рождение ребенка — осознанный шаг, а все потому, что рядом человек, которые вселяют веру в будущее — мужчина, с которым не страшно остаться без работы, и с которым не думаешь о карьере. Феминистки меня явно не поддержат, но именно мужчины способны вдохновить на материнство. Также, как и полностью убить в тебе это желание. Я не буду рассказывать обобщенные страшилки о том, что «мужик измельчал», нет. Но когда рядом человек, чье слово не значит ровным счетом ничего, — тот, кто бежит от ответственности со скоростью «Сапсана», о продолжении рода точно не думаешь.Комментировать
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