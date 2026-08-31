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Сергей Жарков и Евгения Шахнович снова работают вместе — на съёмках исторического детектива «Чужой город»

Сергей Жарков и Евгения Шахнович снова работают вместе — на съёмках исторического детектива «Чужой город»

Экранный дуэт из «Первого отдела» возвращается — Сергей Жарков и Евгения Шахнович снова встретились на съёмочной площадке.

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