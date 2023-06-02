IT-эксперт Алексахин: сбор биометрии может привести к краже личных данных

Доцент факультета информационных технологий Университета Синергия Александр Алексахин заявил, что сбор биометрических данных может может привести к краже личных данных, нарушению конфиденциальности, а также потере доступа к защищенным сервисам.
Доцент факультета информационных технологий Университета Синергия Александр Алексахин заявил, что сбор биометрических данных может может привести к краже личных данных, нарушению конфиденциальности, а также потере доступа к защищенным сервисам.
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