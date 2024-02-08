Как забыть своего бывшего?

Специалист рассказал, как преодолеть прошлые отношения. «Пережить разлуку с любимым человеком очень тяжело, особенно если это решение было принято в одностороннем порядке», — утверждает психолог Михаил Лабковский в своем Телеграм-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)