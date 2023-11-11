Россияне в октябре стали чаще избавляться от долларов, чем приобретать их

В октябре россияне на 37% чаще продавали наличные доллары, чем покупали. При этом, что касается евро, то лидируют покупки — в октябре их оказалось на 4% больше, чем продаж, пишет ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».
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