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Государство-Левиафан: психополитика новой Европы

Государство-Левиафан: психополитика новой Европы

Конец европейской иллюзииВойна на Украине* изменила Европу гораздо сильнее, чем это показывают военные бюджеты, санкционные пакеты, поставки оружия, новые энергетические маршруты или решения Брюсселя.

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