Экс-главу самарского МЧС Олега Бойко отправили на скамью подсудимых

Вместе с ним туда же отправились еще 7 человек.Олег Бойко был задержан в середине декабря 2023 года. По версии следствия, он долгое время оказывал покровительство группе компаний "Витязь", которые занимались вопросами пожарной безопасности.
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