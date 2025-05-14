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Экс-главу самарского МЧС Олега Бойко отправили на скамью подсудимых

Экс-главу самарского МЧС Олега Бойко отправили на скамью подсудимых

Вместе с ним туда же отправились еще 7 человек.Олег Бойко был задержан в середине декабря 2023 года. По версии следствия, он долгое время оказывал покровительство группе компаний "Витязь", которые занимались вопросами пожарной безопасности.

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