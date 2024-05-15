В клинике Хайдарова считают, что задержанным врачам выберут суровую меру пресечения

Представитель клиники Тимура Хайдарова IQ Plastique Владимир Слащев заявил в разговоре с "Газетой.Ru", что у следствия не было оснований для задержания заведующего хирургическим отделением и врача-хирурга по уголовному делу о смерти продюсера Петра Гаврилова.