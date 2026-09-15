В Москве представили автоматизированные комплексы ПВО «Калитка-КА» и «Зверобой» от концерна «Калашников»

Концерн «Калашников» впервые публично представил автоматизированные комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) «Калитка-КА» и «Зверобой» на IV Всероссийском оружейном форуме в Москве.
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